Pakistan | folla immensa ai funerali di islamista

(ANSA) - LAHORE, 21 NOV - Una folla immensa si è riunita oggi a Lahore, in Pakistan, per i funerali del fondatore di un partito islamista radicale la cui retorica incendiaria ha innescato nelle scorse ...

Vogliono Maira morta. Ma la legge del Pakistan poteva (e doveva) salvarla

Aid to the Church in Need chiede al Regno Unito asilo politico per la ragazzina cattolica sui cui grava la minaccia del delitto d’onore. Il cardinal Coutts tuona: «Lo Stato garantisca giustizia a tutt ...

