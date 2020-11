Pago | disastro totale a ‘Tale quale show’ Sale sul palco ed è gelo | cosa è successo durante la finale

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 21 novembre 2020) L’ultima puntata di Tale eshow ha visto il rientro in studio di Carlo Conti dopo il Covid. “Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in questo periodo”, ha esordito comparendo in studio dopo tre settimane di assenza. Il conduttore aveva contratto il virus a fine ottobre ed era riuscito a condurre da casa perché asintomatico. Poi le sue condizioni sono peggiorate con la comparsa di alcuni sintomi ed è stato sostituito da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzomme. Ieri sera la puntatacon Alessandro Siani nelle vesti di giudice speciale e Antonella Clerici in collegamento per presentare la sua prossima avventura con The Voice Senior, il prossimo venerdì, negli stessi studi. Immancabile la simpatia di Gabriele Cirilli. In occasione del grantutti i concorrenti si sono cimentati nelle ...