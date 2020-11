Pagelle Juventus Cagliari 2-0 | segnali positivi da Bernardeschi | CR7 sempre super

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 21 novembre 2020)– Dopo due settimane latorna in campo. Match all’Allianz Stadium tra Juve e. I bianconeri dominano per lunghi tratti di gara. Tornano in campo dopo mesi di assenza De Ligt, che ha giocato dall’inzio e Alex Sandro, entrato nel finale. Bianconeri che chiudono la partita nel primo tempo dove in 5 minuti Ronaldo fa due gol. Il primo molto bello dopo un azione solitaria, con un tiro sul secondo palo. Il secondo, sugli sviluppi di un corner, arriva il tap-in di CR7. 2-0 con unche nel secondo tempo si rende pericolo ma senza impensierire Buffon., i voti Buffon 6 – Spettatore non pagante. Risponde presente quando chiamato in causa, serata tranquilla. Cuadrado 6,5 ...