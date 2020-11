Ottobre mese nero per Genova: la mortalità è cresciuta del 38% (Di sabato 21 novembre 2020) Il balzo dei decessi rispetto alla media degli ultimi 5 anni è fra i più alti ma il linea con le grandi di città del Nord Nelle elaborazioni del ministero della Salute la tendenza prosegue anche nella prima settimana di novembre Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 21 novembre 2020) Il balzo dei decessi rispetto alla media degli ultimi 5 anni è fra i più alti ma il linea con le grandi di città del Nord Nelle elaborazioni del ministero della Salute la tendenza prosegue anche nella prima settimana di novembre

“Tra marzo e ottobre ho perso il 95% del fatturato e fino a metà del 2021 non vedo possibilità di ripartire. Sto anticipando la cig ai miei 10 dipendenti ma sono stato rimborsato solo fino a luglio. N ...

Stupro di Marconia, Falotico scagionato dai whatsapp dopo quasi un mese di carcere

MARCONIA DI PISTICCI (Matera) – Si è fatto quasi un mese di carcerazione cautelare, passando da poco in regime di detenzione domiciliare, con l’unica “colpa” accertata di aver atteso e raggiunto solo ...

