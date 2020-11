OTTAVA GIORNATA SERIE BKT PORDENONE – MONZA “LIVE” DAL TEGHIL: #FORZARAMARRI! (Di sabato 21 novembre 2020) PORDENONE – MONZA 1-1 GOL: 1? pt Musiolik; 11? st Maric. PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Magnino, Calò, Pasa; Ciurria (35? st Mallamo); Diaw, Musiolik (40? st Buti?). A disp.: Bindi, Passador, Stefani, Banse, Zammarini, Chrzanowski, Rossetti. All. Tesser. MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bettella, Bellusci, C. Augusto; Armellino (20? st Frattesi), Barberis, D’Errico (43? st Colpani); Boateng (31? st Machin); Maric (20? st Mota Carvalho), Gytkjaer (43? st Marin). A disp.: Di Gregorio, Fossati, Scaglia, Barillà,Sampirisi, Lepore, Pirola. All. Lazzarini. ARBITRO: Di Martino di Teramo. Assistenti Raspollini di Livorno e Miele di Torino. Quarto ufficiale Ayroldi di Molfetta. NOTE: ammoniti Calò, Bellusci. Angoli 6-8. Recupero: pt 0?; st 3?. PRIMA FRAZIONE 1? SIAMO AVANTI DOPO 17?!!! Diaw ... Leggi su udine20 (Di sabato 21 novembre 2020)1-1 GOL: 1? pt Musiolik; 11? st Maric.(4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Magnino, Calò, Pasa; Ciurria (35? st Mallamo); Diaw, Musiolik (40? st Buti?). A disp.: Bindi, Passador, Stefani, Banse, Zammarini, Chrzanowski, Rossetti. All. Tesser.(4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bettella, Bellusci, C. Augusto; Armellino (20? st Frattesi), Barberis, D’Errico (43? st Colpani); Boateng (31? st Machin); Maric (20? st Mota Carvalho), Gytkjaer (43? st Marin). A disp.: Di Gregorio, Fossati, Scaglia, Barillà,Sampirisi, Lepore, Pirola. All. Lazzarini. ARBITRO: Di Martino di Teramo. Assistenti Raspollini di Livorno e Miele di Torino. Quarto ufficiale Ayroldi di Molfetta. NOTE: ammoniti Calò, Bellusci. Angoli 6-8. Recupero: pt 0?; st 3?. PRIMA FRAZIONE 1? SIAMO AVANTI DOPO 17?!!! Diaw ...

