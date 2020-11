Ospedali, in Italia è emergenza posti letto: l’allarme dei medici (Di sabato 21 novembre 2020) Ospedali, i medici lanciano l’allarme sulla carenza di posti nelle strutture Italiane: 19 regioni su 20 sono arrivate alla saturazione L’emergenza dei posti letto negli Ospedali Italiani continua anche se gli ultimi dati sui ricoveri per Covid-19 sono in leggero calo. Ma ci sono interi reparti ormai al collasso e che non riescono a fronteggiare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 21 novembre 2020), ilancianosulla carenza dinelle strutturene: 19 regioni su 20 sono arrivate alla saturazione L’deineglini continua anche se gli ultimi dati sui ricoveri per Covid-19 sono in leggero calo. Ma ci sono interi reparti ormai al collasso e che non riescono a fronteggiare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Covid Italia, l'allarme: "Situazione ospedali è drammatica"

Coronavirus Roma, si sveglia dal coma grazie ai vocali della moglie

Con il progetto EmozZoom i medici del Policlinico Gemelli hanno aiutato Riccardo e Carmen a superare il trauma del coronavirus.

