Ospedali, emergenza posti letto: 'Quadro drammatico in 19 regioni' (Di sabato 21 novembre 2020) È emergenza per i nei reparti Ospedalieri internistici (Pneumologia, Medicina interna e Malattie infettive). Dal confronto, regione per regione, dei posti letto nel 2018 e quelli attivati nel 2020 con ... Leggi su leggo (Di sabato 21 novembre 2020) Èper i nei repartieri internistici (Pneumologia, Medicina interna e Malattie infettive). Dal confronto, regione per regione, deinel 2018 e quelli attivati nel 2020 con ...

RegLombardia : Grazie a #MartinaLuoni per aver ricordato come il rispetto delle regole anticovid sia indispensabile per non sovrac… - DPCgov : #17novembre #Coronavirus: abbiamo attivato Emergency per supportare la Calabria nella risposta all’emergenza. I vol… - WRicciardi : Covid, carenza di medici specialisti: un documento l’aveva previsto 10 anni fa - paolomorelli37 : @Corriere Forse è il caso di ripristinare in Calabria gli Ospedali che non sono mai stati aperti e renderli definit… - DrTrkulja : RT @MediasetTgcom24: Covid, medici: emergenza posti letto negli ospedali, sature 19 Regioni #ospedali -