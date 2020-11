Ordinanza: in zona arancione Puglia e Sicilia, zona rossa Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta (Di sabato 21 novembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’Ordinanza che rinnova le misure previste per sei Regioni. Restano in zona arancione Puglia e Sicilia, mentre viene confermata la zona rossa per Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. La nuova Ordinanza resterà in vigore fino al 3 dicembre. Leggi su udine20 (Di sabato 21 novembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’che rinnova le misure previste per sei Regioni. Restano in, mentre viene confermata laper. La nuovaresterà in vigore fino al 3 dicembre.

