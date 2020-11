Opera d’arte esposta alla Biennale di Venezia, ora relitto che nessuno vuole: braccio di ferro sulla barca della strage di migranti (Di sabato 21 novembre 2020) Il relitto dei migranti che nessuno vuole. Ai tempi del governo Renzi era diventato il simbolo delle tragedie in mare, al largo di Lampedusa, dopo che nel 2015 si era inabissato con a bordo più di 700 persone. Riportato in superficie, con i corpi delle vittime, è stato usato come Opera d’arte da esporre alla Biennale di Venezia nel 2019. E da allora è rimasto lì, senza che nessuno decidesse di dargli una collocazione definitiva. Ora la Biennale si è rivolta alla magistratura Veneziana per chiederne la rimozione, anche perché – Covid permettedo – si annuncia nel 2021 una nuova edizione dell’esposizione. E quindi l’ente culturale Veneziano ha bisogno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Ildeiche. Ai tempi del governo Renzi era diventato il simbolo delle tragedie in mare, al largo di Lampedusa, dopo che nel 2015 si era inabissato con a bordo più di 700 persone. Riportato in superficie, con i corpi delle vittime, è stato usato comeda esporredinel 2019. E da allora è rimasto lì, senza chedecidesse di dargli una collocazione definitiva. Ora lasi è rivoltamagistraturana per chiederne la rimozione, anche perché – Covid permettedo – si annuncia nel 2021 una nuova edizione dell’esposizione. E quindi l’ente culturaleno ha bisogno ...

