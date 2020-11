Occhio alle «corna»

Leggi su panorama

(Di sabato 21 novembre 2020) Essere traditi è una stilettata che lascia, in capo a chi le «» le subisce, una lacerazione che, normalmente, si conserva a lungo e taluni non superano mai. E se anche il più famoso tradimento della storia vide come protagonista Elena, moglie di Melenao, rapita dal troiano Paride e che scatenò una guerra senza confini, ancora oggi uomini e donne reagiscono in modo battagliero, esternamente snocciolando epiteti in serie di irripetibile conio, internamente struggendosi e portando quest'affronto con vergogna e disonore. E siccome le ferite del tradimento difficilmente si cicatrizzano, almeno nel breve periodo, non sono pochi coloro che ricorrono al rimedio dell'addebito, chiedendo al giudice della separazione di dichiarare, nero su bianco, che il coniuge adultero sia il responsabile della fine del matrimonio. In tal modo i traditi traggono un momento di benessere nel ...