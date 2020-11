Nuovo caso di Covid-19 in Serie A: il Benevento annuncia la positività di Dabo (Di sabato 21 novembre 2020) Bryan Dabo è risultato positivo al Covid-19, dopo essere stato sottoposto a due tamponi rapidi antigenici e a un tampone molecolare Leggi su 90min (Di sabato 21 novembre 2020) Bryanè risultato positivo al-19, dopo essere stato sottoposto a due tamponi rapidi antigenici e a un tampone molecolare

Nuovo caso di Covid-19 in Serie A: positivo il centrocampista del Benevento Bryan Dabo

A Modena un albero e mezzo per abitante Altre 200 piante tra Marzaglia e in aree cani

«A Modena già oggi possiamo contare su quasi un albero e mezzo per ogni cittadino». Sono queste le parole pronunciate ieri mattina dall’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi mentre una giovane que ...

Coronavirus, Piemonte e Lombardia verso la zona arancione dal 27 novembre

Allo studio un allentamento delle misure se i dati confermeranno il trend di miglioramento, ancora situazioni critiche in Puglia, Calabria e Valle d’Aosta ...

