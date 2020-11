Nuovi guai per il figlio di Grillo: spunta un'altra ragazza abusata (Di sabato 21 novembre 2020) Luca Sablone I dettagli choc sulla folle notte degli amici genovesi: "Grillo appoggiava i genitali sul capo della ragazza. Vodka e condotte violente per cercare di avere un rapporto sessuale" A oltre un anno di distanza dalla denuncia fatta da una 20enne appena rientrata dalle vacanze in Sardegna, la vicenda giudiziaria che coinvolge Ciro Grillo è a una svolta: sono terminate le investigazioni del procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, e della pm Laura Bassani per il presunto stupro e altri abusi commessi dal figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, da Francesco Corsiglia, da Edoardo Capitta e da Vittorio Lauria ai danni di due coetanee (S. J. e R. M.). Ed è pronta la richiesta per il rinvio a giudizio. La vittima dei ragazzi non è stata considerata solo S. J., ventenne italo-norvegese, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Luca Sablone I dettagli choc sulla folle notte degli amici genovesi: "appoggiava i genitali sul capo della. Vodka e condotte violente per cercare di avere un rapporto sessuale" A oltre un anno di distanza dalla denuncia fatta da una 20enne appena rientrata dalle vacanze in Sardegna, la vicenda giudiziaria che coinvolge Ciroè a una svolta: sono terminate le investigazioni del procuratore di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, e della pm Laura Bassani per il presunto stupro e altri abusi commessi daldel fondatore del Movimento 5 Stelle, da Francesco Corsiglia, da Edoardo Capitta e da Vittorio Lauria ai danni di due coetanee (S. J. e R. M.). Ed è pronta la richiesta per il rinvio a giudizio. La vittima dei ragazzi non è stata considerata solo S. J., ventenne italo-norvegese, ...

capuanogio : Nuovi guai per il #Napoli: il club verso il deferimento per presunte violazioni del protocollo #Figc. Si tratta di… - Tp24it : Nuovi guai giudiziari per la Sindaca di Erice Daniela Toscano - yangyariel : non sono contro al concept,, guai; amerò e sosterrò tutti i nuovi membri e units che verranno... ma vorrei prima ve… - larenait : Nuovi guai per la famiglia Trump. Intanto in Georgia viene confermata, dopo il riconteggio, la vittoria di Biden - GiampieroPigna6 : @giovannigiua Il vecchietto pensasse ai nuovi guai giudiziari.. ...!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi guai Nuovi guai giudiziari per la Sindaca di Erice Daniela Toscano Tp24 Guai per Nicola Morra: dopo le frasi orrende sulla Santelli sarà silurato

La Rai cancella la partecipazione di Nicola Morra dal programma Titolo V, lo annuncia il senatore del Movimento 5 stelle con un post su Facebook.

Carabinieri nei guai per i controlli morbidi

I Carabinieri della sezione di polizia giudiziaria che, alle dirette dipendenze dei pm di Firenze Angela Pietroiusti e Carmine Pirozzoli, hanno sviluppato le indagini successive all’arresto in flagran ...

