Nuoto | record europeo per Benedetta Pilato

(Di sabato 21 novembre 2020)pernei 50 rana in vasca corta. La tarantina ha eguagliato il tempo di Ruta Meilutyte. BUDAPEST (UNGHERIA) –pernei 50 rana in vasca corta. Nella prima giornata delle finali dell’International Swimming League la quindicenne tarantina ha fermato il crono sul 28?81, stesso tempo di Ruta Meilutyte, firmato il 3 dicembre del 2014. Un tempo che è valso alla nostra atleta il primato continentale oltre che quello italiano. Il precedente, sempre firmato, era di 28?86. Nel mirino il crono mondiale di Alia Atkinson (28?50). Nella gara a Budapest la tarantina è stata preceduta da Lilly King., doppiodel mondo per ...

SkySport : ULTIM’ORA NUOTO ? ISL, RECORD DEL MONDO DI DRESSEL NEI 100 DELFINO E NEI 50 STILE (20”16). DUE STORICI PRIMATI IN 4… - Eurosport_IT : SUPER Benedetta Pilato! ???????? Alla International Swimming League la giovane azzurra fa registrare il record europeo… - LiaCapizzi : Benedetta Pilato a 15 anni continua a stupire il mondo del nuoto. A Budapest vince i 50 rana davanti alla primatis… - apicella57 : RT @effedandrea: #nuoto alla #ISL che si sta svolgendo a #Budapest (Duna Arena) una grande Benedetta #Pilato seconda nella finale dei 50 ra… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: SUPER Benedetta Pilato! ???????? Alla International Swimming League la giovane azzurra fa registrare il record europeo di 50… -

BUDAPEST Un'altra gara da incorniciare per Benny Pilato, stella del nuoto italiano. La quindicenne tarantina continua a collezionare record. Oggi pomeriggio, per la terza volta nel giro ...