Nuoto | ISL 2020 | Finale prima giornata Benedetta Pilato fra i giganti | suo il record europeo dei 50 rana nel giorno dei record mondiali del mostruoso Dressel e di Kolesnikov

Leggi su oasport

(Di sabato 21 novembre 2020) Idelche illuminano ladelladella ISLe la bambina (sarebbe meglio dire la ragazzina) che arriva da Taranto e che si prende il primodella sua breve ma intensa carriera.non finisce di stupire e migliorarsi, va ancora una volta a sfiorare la vittoria contro la regina dellaLilly King e con 28?81 va ad eguagliare ilche appartiene ad un’altra ragazzina prodigio come Ruta Meylutyte. Gara tiratissima,meno performante in avvio e in virata rispetto alla statunitense che però stavolta patisce nella fase nuotata ma vince con ...