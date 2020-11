Nuora di Trump pensa candidatura al Senato nel 2022 (Di sabato 21 novembre 2020) Lara Trump, Nuora del Presidente, moglie di Eric potrebbe essere la prima a scendere in campo dando il via alla dinastia post Casa Bianca della famiglia Trump. Secondo quanto riferito dal New York Times infatti potrebbe candidarsi ad un seggio al Senato in North Carolina nel 2022. Anche due figli di The Donald, Ivanka e Leggi su periodicodaily (Di sabato 21 novembre 2020) Laradel Presidente, moglie di Eric potrebbe essere la prima a scendere in campo dando il via alla dinastia post Casa Bianca della famiglia. Secondo quanto riferito dal New York Times infatti potrebbe candidarsi ad un seggio alin North Carolina nel. Anche due figli di The Donald, Ivanka e

NEW YORK - Nuora-in-Capo. Potrebbe essere Lara Lea Trump, dal 2014 moglie del terzo figlio del presidente, Eric, la prima a scendere in campo: dando il via alla dynasty post Casa Bianca della famiglia ...

Sonia Gandhi, l'indiana speciale

Nata in Lusiana, nell'altipiano di Asiago, in provincia di Vicenza, e cresciuta a Orbassano, a Torino, Sonia Maino è la donna straniera più nota in India. E anche durante la stagione del Bjp (partito ...

NEW YORK - Nuora-in-Capo. Potrebbe essere Lara Lea Trump, dal 2014 moglie del terzo figlio del presidente, Eric, la prima a scendere in campo: dando il via alla dynasty post Casa Bianca della famiglia ...