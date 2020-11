Notte di sangue a Gaggiano, guardia giurata 48enne accoltellata al petto durante il turno (Di sabato 21 novembre 2020) Lo hanno colpito e sono andati via, senza prendere niente, lasciandolo a terra. Misteriosa aggressione nella Notte tra venerdì e sabato a Gaggiano, dove una guardia giurata è stata accoltellata da due ... Leggi su milanotoday (Di sabato 21 novembre 2020) Lo hanno colpito e sono andati via, senza prendere niente, lasciandolo a terra. Misteriosa aggressione nellatra venerdì e sabato a, dove unaè statada due ...

L'aggressione alle 2.30, è mistero sul movente. La guardia giurata, 48 anni, in ospedale Lo hanno colpito e sono andati via, senza prendere niente, lasciandolo a terra. Misteriosa aggressione nella no ...

