“Non dovevate farlo!”. Bufera a ‘Tale e quale show’. Il cantante è una furia: attacco letale dopo la diretta tv (Di sabato 21 novembre 2020) Nella serata di ieri, venerdì 20 novembre, è andata in scena la finale di ‘Tale e quale show’, la trasmissione di Carlo Conti. A vincere l’edizione 2020 del programma è stata Lidia Schillaci, che ha ricevuto una marea di complimenti per le sue performance. Ma un’imitazione fatta durante la puntata ha scatenato una furiosa polemica, che sta proseguendo anche nella mattinata odierna. Un durissimo attacco nei confronti del concorrente che arriva proprio da un grande artista. Il protagonista di ‘Tale e quale show’ Sergio Muniz ha deciso di imitare il bravissimo cantante Ghali. E proprio quest’ultimo si è arrabbiato non poco per la scelta fatta, in particolare su un dettaglio che tutti hanno potuto notare. Il rapper 27enne si è scagliato contro il programma ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 21 novembre 2020) Nella serata di ieri, venerdì 20 novembre, è andata in scena la finale di, la trasmissione di Carlo Conti. A vincere l’edizione 2020 del programma è stata Lidia Schillaci, che ha ricevuto una marea di complimenti per le sue performance. Ma un’imitazione fatta durante la puntata ha scatenato una furiosa polemica, che sta proseguendo anche nella mattinata odierna. Un durissimonei confronti del concorrente che arriva proprio da un grande artista. Il protagonista diSergio Muniz ha deciso di imitare il bravissimoGhali. E proprio quest’ultimo si è arrabbiato non poco per la scelta fatta, in particolare su un dettaglio che tutti hanno potuto notare. Il rapper 27enne si è scagliato contro il programma ...

Pupi62374865 : Ma voi riuscite ad immaginare nella casa #franceskapepe e #SelvaggiaRoma ??? Che spreco di trash... non dovevate fa… - Leonida25818070 : @RobertoCR82 @BullaInterista Non dovevate sporcare la mia ICONA ....???????? - doditvb : NON DOVEVATE FARLO - jaaaasssshh : Questo è il mio primo tweet. Non dovevate, grazie. - 3RACHlNI : posso dire una cosa? ?? x unit stans sono sempre esistitx, x solo stans sono sempre esistitx e non è una novità a nc… -

Ultime Notizie dalla rete : “Non dovevate Darius Cozmic Collection: Arcade e Console Retrogaming History