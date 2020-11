Noemi ferita dalla camorra a 4 anni, la mamma: “A chi lo diciamo che hai paura dei botti” (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “A chi lo diciamo quando piangi che non vuoi tenere il busto, a chi lo diciamo quando invece di giocare siamo in ospedale per l’ennesimo controllo”. Così Tania Esposito, la mamma della piccola Noemi che a soli 4 anni è stata ferita da un raid di camorra lo scorso 3 maggio 2019 a piazza Nazionale, attraverso i social racconta gli sviluppi di quell’atroce avvenimento e i danni che si porta ancora dietro. “A chi lo diciamo quando vuoi andare in bici, vuoi correre e saltare come gli altri bambini, a chi lo diciamo che hai paura dei botti e tremi come una foglia, a chi lo diciamo che il tuo calvario non è finito e presto sarai operata un’altra volta, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “A chi loquando piangi che non vuoi tenere il busto, a chi loquando invece di giocare siamo in ospedale per l’ennesimo controllo”. Così Tania Esposito, ladella piccolache a soli 4è statada un raid dilo scorso 3 maggio 2019 a piazza Nazionale, attraverso i social racconta gli sviluppi di quell’atroce avvenimento e i dche si porta ancora dietro. “A chi loquando vuoi andare in bici, vuoi correre e saltare come gli altri bambini, a chi loche haidei botti e tremi come una foglia, a chi loche il tuo calvario non è finito e presto sarai operata un’altra volta, ...

