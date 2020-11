Negazionista insegue ambulanza per chilometri: “Girava a vuoto per spaventare la gente” (Di sabato 21 novembre 2020) “Non sono una Negazionista. Mia mamma è infermiera in ospedale. È stata per quattro mesi in malattia, contagiata dal virus. Adesso lavora in un reparto Covid a contatto con i pazienti gravi. Anche mia sorella è rimasta contagiata. So che cosa provoca il virus alle persone. Ma andare in giro con le ambulanze vuote si spaventa solo la gente. Basta con gli allarmismi”. A parlare, in un colloqui col quotidiano La Stampa, è una donna che due settimane fa, a bordo di una Porsche, ha visto un’ambulanza con le sirene spiegate impegnata in un intervento di emergenza alla periferia di Torino e ha iniziato a inseguirla per chilometri. Il motivo? Era convinta che l’ambulanza fosse vuota e girasse altrettanto a vuoto, solo per spaventare la gente. La donna, assieme a un collega che era con lei a ... Leggi su tpi (Di sabato 21 novembre 2020) “Non sono una. Mia mamma è infermiera in ospedale. È stata per quattro mesi in malattia, contagiata dal virus. Adesso lavora in un reparto Covid a contatto con i pazienti gravi. Anche mia sorella è rimasta contagiata. So che cosa provoca il virus alle persone. Ma andare in giro con le ambulanze vuote si spaventa solo la gente. Basta con gli allarmismi”. A parlare, in un colloqui col quotidiano La Stampa, è una donna che due settimane fa, a bordo di una Porsche, ha visto un’con le sirene spiegate impegnata in un intervento di emergenza alla periferia di Torino e ha iniziato a inseguirla per. Il motivo? Era convinta che l’fosse vuota e girasse altrettanto a, solo perla gente. La donna, assieme a un collega che era con lei a ...

