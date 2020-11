Nba, Gallinari agli Atlanta Hawks: triennale da 61,5 milioni (Di sabato 21 novembre 2020) Danilo Gallinari cambia squadra e passa agli Atlanta Hawks firmando un ricco contratto triennale da 61,5 milioni di dollari Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la notizia è stata confermata e Danilo Gallinari lascia gli Oklahoma City Thunder per passare agli Atlanta Hawks. Il cestista azzurro ha, infatti, firmato un ricchissimo contratto triennale da 61,5 milioni di dollari con quella che sarà la sua quinta squadra Nba. Cifra da capogiro che supera anche gli standard del torneo statunitense. Infatti si tratta dell’importo più alto di sempre per un contratto pluriennale offerto a un giocatore oltre i 30 anni e che non ha mai ricevuto una convocazione per l’All-Star Game. Sulle ... Leggi su zon (Di sabato 21 novembre 2020) Danilocambia squadra e passafirmando un ricco contrattoda 61,5di dollari Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, la notizia è stata confermata e Danilolascia gli Oklahoma City Thunder per passare. Il cestista azzurro ha, infatti, firmato un ricchissimo contrattoda 61,5di dollari con quella che sarà la sua quinta squadra Nba. Cifra da capogiro che supera anche gli standard del torneo statunitense. Infatti si tratta dell’importo più alto di sempre per un contratto pluriennale offerto a un giocatore oltre i 30 anni e che non ha mai ricevuto una convocazione per l’All-Star Game. Sulle ...

