Nba, Danilo Gallinari passa agli Atlanta Hawks con un contratto stellare (Di sabato 21 novembre 2020) Milano, 21 novembre 2020 - Danilo Gallinari firma un contratto da favola e lascia gli Oklahoma City Thunder per passare agli Atlanta Hawks . Secondo rivelazioni dei media americani, con un cachet di ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 21 novembre 2020) Milano, 21 novembre 2020 -firma unda favola e lascia gli Oklahoma City Thunder perre. Secondo rivelazioni dei media americani, con un cachet di ...

nikifigus : RT @azzurridigloria: ?? BASKET, NBA 2021 ?? La stella @Italbasket @gallinari8888 vola agli @ATLHawks: per il classe ’88 @ItaliaTeam_it cont… - mgpg07 : RT @saliopp: Con il contratto triennale firmato ieri, Danilo Gallinari arriva a 216,5 milioni di dollari di career earnings in NBA (fonte S… - matteocorradi10 : Tra tutte le mosse un pochino forzate della notte #nba quella di Danilo agli Hawks a me piace. Young, Huerter, Gal… - enricoI00 : RT @saliopp: Con il contratto triennale firmato ieri, Danilo Gallinari arriva a 216,5 milioni di dollari di career earnings in NBA (fonte S… - azzurridigloria : ?? BASKET, NBA 2021 ?? La stella @Italbasket @gallinari8888 vola agli @ATLHawks: per il classe ’88 @ItaliaTeam_it c… -