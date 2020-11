NBA: accordo raggiunto tra Gallinari e gli Atlanta Hawks, 61,5 milioni di dollari in tre anni (Di sabato 21 novembre 2020) Danilo Gallinari è pronto a cambiare squadra in vista della prossima stagione. Il cestista azzurro, secondo quanto riportato dai media statunitensi, passerà dagli Oklahoma City Thunder agli Atlanta Hawks, per cui firmerà un contratto di 61,5 milioni di euro in tre anni. Sarà la quinta squadra per Gallinari nella lega a stelle e strisce, dove ha vestito le canotte di New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e ovviamente Thunder. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) Daniloè pronto a cambiare squadra in vista della prossima stagione. Il cestista azzurro, secondo quanto riportato dai media statunitensi, passerà dagli Oklahoma City Thunder agli, per cui firmerà un contratto di 61,5di euro in tre. Sarà la quinta squadra pernella lega a stelle e strisce, dove ha vestito le canotte di New York Knicks, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e ovviamente Thunder. SportFace.

Danilo Gallinari passerà da Oklahoma City Thunder ad Atlanta Hawks firmando un contratto da 61,5 milioni di euro in tre anni.

Mercato NBA, Bertans torna a Washington per 80 milioni in 5 anni

L’ala piccola specialista del tiro, Davis Bertans, ha trovato un accordo quinquennale da circa 80 milioni di dollari con i Washington Wizards per restare nella capitale. Inoltre, secondo Adrian Wojnar ...

