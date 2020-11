"Natale solo con le famiglie". Il governo conferma la linea super prudente (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - L'ultimo bilancio è di 34.767 nuovi casi e 692 morti. Dati più confortanti arrivano dal rapporto tra i positivi e i tamponi effettuati (si passa da una percentuale del 15,6% al 14,6%) all'incremento minimo (+10) dei ricoverati in terapia intensiva. Ma il governo invita a non abbassare la guardia. Dal 27 novembre alcune regioni come il Piemonte e la Lombardia usciranno dalla zona rossa ma fino a quando l'Rt non scenderà sotto l'1 difficile che ci sia un allentamento delle misure a 360 gradi. È in corso un confronto nel governo ma l'ala ‘rigorista' resiste al pressing. Insomma il week end dopo il 3 dicembre si prevede ancora un ‘regime' di chiusure. Si punta poi a dare respiro alle attività commerciali ma in vista delle feste il ‘mantra' è evitare di inviare messaggi eccessivamente rassicuranti. Alcuni comparti come il turismo continueranno ad ... Leggi su agi (Di domenica 22 novembre 2020) AGI - L'ultimo bilancio è di 34.767 nuovi casi e 692 morti. Dati più confortanti arrivano dal rapporto tra i positivi e i tamponi effettuati (si passa da una percentuale del 15,6% al 14,6%) all'incremento minimo (+10) dei ricoverati in terapia intensiva. Ma ilinvita a non abbassare la guardia. Dal 27 novembre alcune regioni come il Piemonte e la Lombardia usciranno dalla zona rossa ma fino a quando l'Rt non scenderà sotto l'1 difficile che ci sia un allentamento delle misure a 360 gradi. È in corso un confronto nelma l'ala ‘rigorista' resiste al pressing. Insomma il week end dopo il 3 dicembre si prevede ancora un ‘regime' di chiusure. Si punta poi a dare respiro alle attività commerciali ma in vista delle feste il ‘mantra' è evitare di inviare messaggi eccessivamente rassicuranti. Alcuni comparti come il turismo continueranno ad ...

