Natale al tempo del Covid, scatta la solidarietà nel Napoletano: stanziati 100mila euro (Di sabato 21 novembre 2020) tempo di lettura: 2 minutiOttaviano (Na) – Un maxi fondo di solidarietà, a cui chiunque può partecipare, per garantire a tutti un sereno Natale. Questa l’idea lanciata dal sindaco di Ottaviano, Luca Capasso per far fonte all’emergenza sociale scatenata dal Covid, ma specialmente per regalare, almeno in parte, un Natale dignitoso alle persone meno abbienti o più in difficolta in questi tempi delicatissimi. Lunedì sarà così aperto un conto corrente a cui tutti potranno devolvere una somma per una giusta causa. Il comune del Napoletano, attraverso i suoi dipendenti, ha già raggiunto una quota di 100mila euro da poter donare. Un gesto lodevole a cui, lo stesso sindaco Capasso, invita alla partecipazione. “Ho chiesto alla Regione – spiega il primo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020)di lettura: 2 minutiOttaviano (Na) – Un maxi fondo di, a cui chiunque può partecipare, per garantire a tutti un sereno. Questa l’idea lanciata dal sindaco di Ottaviano, Luca Capasso per far fonte all’emergenza sociale scatenata dal, ma specialmente per regalare, almeno in parte, undignitoso alle persone meno abbienti o più in difficolta in questi tempi delicatissimi. Lunedì sarà così aperto un conto corrente a cui tutti potranno devolvere una somma per una giusta causa. Il comune del, attraverso i suoi dipendenti, ha già raggiunto una quota dida poter donare. Un gesto lodevole a cui, lo stesso sindaco Capasso, invita alla partecipazione. “Ho chiesto alla Regione – spiega il primo ...

