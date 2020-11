Natale, a tavola al massimo in 6 sia a casa che al ristorante (Di domenica 22 novembre 2020) Che le abituali tavolate natalizie saranno solo un ricordo è quasi una certezza. Per il governo infatti, complice l?età media elevata di buona parte della popolazione, cenoni e... Leggi su ilmattino (Di domenica 22 novembre 2020) Che le abitualite natalizie saranno solo un ricordo è quasi una certezza. Per il governo infatti, complice l?età media elevata di buona parte della popolazione, cenoni e...

Per il Cenone in casa ci saranno raccomandazioni e non divieti, che sono inapplicabili: plausibile che non si possa essere più di sei a tavola, quindi al massimo solo conviventi e parenti stretti.

Un Dpcm per le festività: ipotesi allentamento coprifuoco e spostamenti

Il primo Natale nell’epoca del Covid inizierà virtualmente già il 3 dicembre, quando scadrà l’ultimo Decreto del presidente del Consiglio... Scopri di più ...

Per il Cenone in casa ci saranno raccomandazioni e non divieti, che sono inapplicabili: plausibile che non si possa essere più di sei a tavola, quindi al massimo solo conviventi e parenti stretti.Il primo Natale nell'epoca del Covid inizierà virtualmente già il 3 dicembre, quando scadrà l'ultimo Decreto del presidente del Consiglio... Scopri di più ...