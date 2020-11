Napoli, vento killer: albero crolla a Fuorigrotta. Tragedia sfiorata (Di sabato 21 novembre 2020) Tragedia sfiorata oggi pomeriggio a Fuorigrotta. Poco dopo le 14 un grosso albero in via Giulio Cesare è crollato in strada. Per fortuna non si registrano vittime. Il fusto è stato abbattuto da una forte raffica di vento. vento killer, a Fuorigrotta crolla un albero Secondo quanto riportato anche dal consigliere dei Verdi, Francesco Emilio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 21 novembre 2020)oggi pomeriggio a. Poco dopo le 14 un grossoin via Giulio Cesare èto in strada. Per fortuna non si registrano vittime. Il fusto è stato abbattuto da una forte raffica di, aunSecondo quanto riportato anche dal consigliere dei Verdi, Francesco Emilio L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

