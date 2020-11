Napoli | sit-in dei genitori all’Ospedale del Mare | “Tampone fatto | il 24 andiamo a scuola”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Le mamme della Campania hanno organizzato un’altro sit-in per protestare contro la decisione della regione di tenere chiuse le scuole. Come riporta Repubblica, stamattina, un gruppo disi è recatodeldi Ponticelli per sottoporsi ai test antigenici messi a disposizione della Regione per il personale scolastico, docente e non, gli studenti e iconviventi. “Abbiamoil tampone, ora vogliamo che i nostri bambini tornino a scuola. Almeno asili e prima elementare come aveva annunciato De Luca, subito, e subito dopo tutti“. Il messaggio è chiaro: da tempo si discute dell’opportunità di riaprire le scuole, almeno per le materne e elementari. Dopo un primo diniego, la Regione Campania ha aperto uno spiraglio, ...