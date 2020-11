Napoli, raffiche di vento sradicano la copertura in rame della Basilica di Santa Chiara (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le forti raffiche di vento a Napoli hanno sradicato una parte della copertura in rame della Basilica di Santa Chiara, nel centro storico della città in lockdown. La tettoia in parte è crollata nel piazzale antistante la chiesa e in parte sono rimaste pericolosamente pendenti lungo il perimetro. Lo testimonia una foto pubblicata dal consigliere Pino De Stasio sul suo profilo Facebook. A Napoli tragedia sfiorata nel quartiere di Fuorigrotta, dove un albero si è abbattuto sulla carreggiata in via Giulio Cesare e per fortuna nessuno in quel momento è passato. Per tutta la giornata i collegamenti con le isole di Ischia, Capri e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Le fortidihanno sradicato una parteindi, nel centro storicocittà in lockdown. La tettoia in parte è crollata nel piazzale antistante la chiesa e in parte sono rimaste pericolosamente pendenti lungo il perimetro. Lo testimonia una foto pubblicata dal consigliere Pino De Stasio sul suo profilo Facebook. Atragedia sfiorata nel quartiere di Fuorigrotta, dove un albero si è abbattuto sulla carreggiata in via Giulio Cesare e per fortuna nessuno in quel momento è passato. Per tutta la giornata i collegamenti con le isole di Ischia, Capri e ...

