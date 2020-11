Musica, il ritorno di Edoardo Bennato tra vecchie canzonette e nuovi successi (Di sabato 21 novembre 2020) ritorno sulla scena in grande stile per Edoardo Bennato con il nuovo album “Non c’è”, in cui ha messo insieme, per dirlo con le sue parole, “canzonette e canzonacce”: grandi classici degli anni ’70 e ’80 e otto nuovi brani che hanno pochi mesi di vita. In tutto 24 tracce “senza soluzione di continuità tra brani di 40 anni fa e altri scritti 2 mesi fa”. Con la caratteristica che proprio le canzoni più vecchie sembrano scritte ieri. Come ‘Bravi ragazzi’, di cui il cantautore accenna qualche nota durante la presentazione del disco via Zoom, da casa sua a Napoli: “Severe istruzioni di stare calmi e buoni” o “Vedrete che poi sistemeremo tutto” sembrano scritte ieri sera. “Con questa canzone, che è del 1974, sembra di vedere le immagini dei tg di oggi”, dice l’artista, che non si trattiene ... Leggi su ildenaro (Di sabato 21 novembre 2020)sulla scena in grande stile percon il nuovo album “Non c’è”, in cui ha messo insieme, per dirlo con le sue parole, “e canzonacce”: grandi classici degli anni ’70 e ’80 e ottobrani che hanno pochi mesi di vita. In tutto 24 tracce “senza soluzione di continuità tra brani di 40 anni fa e altri scritti 2 mesi fa”. Con la caratteristica che proprio le canzoni piùsembrano scritte ieri. Come ‘Bravi ragazzi’, di cui il cantautore accenna qualche nota durante la presentazione del disco via Zoom, da casa sua a Napoli: “Severe istruzioni di stare calmi e buoni” o “Vedrete che poi sistemeremo tutto” sembrano scritte ieri sera. “Con questa canzone, che è del 1974, sembra di vedere le immagini dei tg di oggi”, dice l’artista, che non si trattiene ...

