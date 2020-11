MotoGP, Valentino Rossi: “Sto bene fisicamente, sono ‘solo’ lento. Cercherò di ottenere qualche punto” (Di sabato 21 novembre 2020) Valentino Rossi ha concluso le sue ultime qualifiche con la Yamaha Factory non nel migliore dei modi. Il “Dottore”, a Portimao (Portogallo), non è andato oltre il 17° posto e il suo time-attack è stato caratterizzato da tante difficoltà. Criticità che qualcuno ha legato alla distanza dai GP per il Covid-19, ma è stato lo stesso Valentino a smentire. “Non è una questione fisica, sono semplicemente lento“, le sue parole riportate da gpone.com. Considerazione che non lascia spazio alle interpretazioni, al punto che verrebbe quasi da chiedersi se valga la pena continuare ed andare oltre. Ricordiamo che nel 2021 il centauro di Tavullia correrà per Yamaha Petronas e dovrà ancora confrontarsi con avversari altamente qualificati. Tuttavia, il “46” le sue motivazioni non le ha perse: “Se ci fossero altre gare ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020)ha concluso le sue ultime qualifiche con la Yamaha Factory non nel migliore dei modi. Il “Dottore”, a Portimao (Portogallo), non è andato oltre il 17° posto e il suo time-attack è stato caratterizzato da tante difficoltà. Criticità che qualcuno ha legato alla distanza dai GP per il Covid-19, ma è stato lo stessoa smentire. “Non è una questione fisica,semplicemente“, le sue parole riportate da gpone.com. Considerazione che non lascia spazio alle interpretazioni, al punto che verrebbe quasi da chiedersi se valga la pena continuare ed andare oltre. Ricordiamo che nel 2021 il centauro di Tavullia correrà per Yamaha Petronas e dovrà ancora confrontarsi con avversari altamente qualificati. Tuttavia, il “46” le sue motivazioni non le ha perse: “Se ci fossero altre gare ...

