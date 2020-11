MotoGp | Valentino Rossi | Il decimo mondiale rimane l' obiettivo

(Di sabato 21 novembre 2020) PORTIMAO - ' Ill'principale. Ma non mi dispiacerebbe vincere delle gare e lottare nei weekend '.si confessa ai microfoni di Sky Sportprima ...

SkySportMotoGP : .@ValeYellow46 all'ultima gara con la @YamahaMotoGP ufficiale: 'È la fine di un lunghissimo viaggio insieme'… - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 e il calcio: #VR46 racconta il suo amore per il pallone e svela chi sono i suoi idoli ? Alle 18 “4… - SkySportMotoGP : ?? @ValeYellow46 spiega cosa ne pensa di una eventuale paternità ? Alle 18 “46 Fast Forward”, l’intervista a Valenti… - sportface2016 : #MotoGP, le parole di Valentino #Rossi - corsedimoto : MOTOGP - Valentino #Rossi parla a 360 gradi prima dell'addio al team #Yamaha factory: il team VR46 in #MotoGP, l'ex… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Valentino

L'ultima in Yamaha ufficiale partirà dalla sesta fila per il Dottore che vuole chiudere il 2020 conquistando qualche punto a Portimao ...Il portoghese Miguel Oliveira, su Ktm, partirà in pole position nel Gp del Portogallo, ultima prova del Motomondiale classe MotoGp. Con il tempo di 1'38«892, il pilota di casa ...