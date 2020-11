MotoGP Portogallo, Morbidelli: “Giornata emozionante, alla fine sono riuscito ad essere veloce” (Di sabato 21 novembre 2020) “E’ stata una giornata molto emozionante, da montagne russe. Stamattina non riuscivo ad essere veloce, ma sapevo che potevo esserlo”. Così Franco Morbidelli, pilota del team Yamaha Petronas, alla fine delle qualifiche del GP del Portogallo nel quale ha fatto segnare il 2° tempo. “Abbiamo cercato di recuperare la via adattandoci alle condizioni della pista lavorando bene sia in FP4 che in Q1. sono riuscito ad entrare per un pelo, alla fine sono passato e sono riuscito ad essere veloce. Mi sentivo bene, alla fine è stata una bella giornata” ha concluso l’italiano. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) “E’ stata una giornata molto, da montagne russe. Stamattina non riuscivo adveloce, ma sapevo che potevo esserlo”. Così Franco, pilota del team Yamaha Petronas,delle qualifiche del GP delnel quale ha fatto segnare il 2° tempo. “Abbiamo cercato di recuperare la via adattandoci alle condizioni della pista lavorando bene sia in FP4 che in Q1.ad entrare per un pelo,passato eadveloce. Mi sentivo bene,è stata una bella giornata” ha concluso l’italiano. SportFace.

SkySportMotoGP : .@ValeYellow46 all'ultima gara con la @YamahaMotoGP ufficiale: 'È la fine di un lunghissimo viaggio insieme'… - SkySportMotoGP : ???? OLIVEIRA DETTA LEGGE A PORTIMAO (?? #Q2) ?? Morbido spettacolare ma non basta per la pole Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : #Miller al comando nelle libere di Portimao: fuori dal Q2 Morbido, Mir e #VR46 #PortugueseGP #SkyMotori #MotoGP… - sportli26181512 : Moto3, GP Portogallo, a Portimao Fernandez in pole. Arbolino 27° in griglia: Fernandez a Portimao festeggia la sest… - periodicodaily : GP Portogallo qualifiche MotoGP: Oliveira prima pole -