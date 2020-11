Motogp Portimao 2020, pole di Oliveira. La griglia di partenza (Di sabato 21 novembre 2020) Miguel Oliveira conquista la pole position del GP del Portogallo nella classe Motogp, ultima gara del Mondiale 2020. Il portoghese della Ktm , sulla pista di casa di Portimao , mette tutti in riga ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Miguelconquista laposition del GP del Portogallo nella classe, ultima gara del Mondiale. Il portoghese della Ktm , sulla pista di casa di, mette tutti in riga ...

SkySportMotoGP : .@ValeYellow46 all'ultima gara con la @YamahaMotoGP ufficiale: 'È la fine di un lunghissimo viaggio insieme'… - SkySportMotoGP : ???? OLIVEIRA DETTA LEGGE A PORTIMAO (?? #Q2) ?? Morbido spettacolare ma non basta per la pole Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : #Miller al comando nelle libere di Portimao: fuori dal Q2 Morbido, Mir e #VR46 #PortugueseGP #SkyMotori #MotoGP… - sportli26181512 : Moto3, GP Portogallo, a Portimao Fernandez in pole. Arbolino 27° in griglia: Fernandez a Portimao festeggia la sest… - ItaSportPress : MotoGP, Oliveira in pole a Portimao. Morbidelli 2°, Dovizioso e Rossi deludono - -