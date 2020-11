MotoGP, Oliveira conquista la Pole position del Gp del Portogallo (Di sabato 21 novembre 2020) Miguel Oliveira conquista la Pole position del Gp del Portogallo davanti a Morbidelli. Male Dovizioso, Rossi e Bagnaia Miguel Oliveira conquista la Pole del Gp del Portogallo, ultimo appuntamento della stagione. Dietro il portoghese Morbidelli e Miller, con il pilota italiano in lotta per la seconda posizione del Mondiale con Rins. Malissimo gli altri italiani, tutti oltre la decima posizione. La sintesi delle qualifiche Dalla Q1 si qualificano alla manche successiva Crutchlow e Morbidelli, mentre resta escluso per pochissimi millesimi Binder. Continuano nel loro periodo negativo Rossi, Bagnaia e Petrucci, tutti esclusi. Fuori anche Alex Marquez e il neo Campione del Mondo Joan Mir. Nella Q2 grande lotta tra Morbidelli, Miller e Zarco, ... Leggi su zon (Di sabato 21 novembre 2020) Miguelladel Gp deldavanti a Morbidelli. Male Dovizioso, Rossi e Bagnaia Miguelladel Gp del, ultimo appuntamento della stagione. Dietro il portoghese Morbidelli e Miller, con il pilota italiano in lotta per la seconda posizione del Mondiale con Rins. Malissimo gli altri italiani, tutti oltre la decima posizione. La sintesi delle qualifiche Dalla Q1 si qualificano alla manche successiva Crutchlow e Morbidelli, mentre resta escluso per pochissimi millesimi Binder. Continuano nel loro periodo negativo Rossi, Bagnaia e Petrucci, tutti esclusi. Fuori anche Alex Marquez e il neo Campione del Mondo Joan Mir. Nella Q2 grande lotta tra Morbidelli, Miller e Zarco, ...

