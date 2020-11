MotoGP, Miguel Oliveira: “La pole in casa è meravigliosa, domani voglio completare il lavoro” (Di sabato 21 novembre 2020) Sorride, e ne ha ben donde, Miguel Oliveira, dopo la pole position del Gran Premio del Portogallo, quattordicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2020. Centrare un risultato simile, per giunta in casa, è davvero un premio per la stagione del lusitano che, a questo punto, vuole essere protagonista anche domani in gara. Un bis dopo la vittoria del Gran Premio della Stiria non sembra certo impossibile per il portacolori del team Red Bull KTM Tech3. “Sono davvero felice, centrare un risultato simile sulla pista di casa è veramente speciale – conferma il portoghese ai microfoni di Sky Sport – Devo essere sincero, non so dove ho trovato questi decimi che mi hanno permesso di trovare la migliore prestazione! Questa mattina nel corso della terza sessione di prove ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Sorride, e ne ha ben donde,, dopo laposition del Gran Premio del Portogallo, quattordicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale2020. Centrare un risultato simile, per giunta in, è davvero un premio per la stagione del lusitano che, a questo punto, vuole essere protagonista anchein gara. Un bis dopo la vittoria del Gran Premio della Stiria non sembra certo impossibile per il portacolori del team Red Bull KTM Tech3. “Sono davvero felice, centrare un risultato simile sulla pista diè veramente speciale – conferma il portoghese ai microfoni di Sky Sport – Devo essere sincero, non so dove ho trovato questi decimi che mi hanno permesso di trovare la migliore prestazione! Questa mattina nel corso della terza sessione di prove ...

