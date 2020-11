MotoGP, Fabio Quartararo: “La gomma degrada molto velocemente” (Di sabato 21 novembre 2020) Fabio Quartararo commenta le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto della MotoGP 2020. Il francese di casa Yamaha ha completato al quinto posto il turno odierno con un ritardo di 307 millesimi dalla pole-position dal portoghese Miguel Oliveira (KTM). Il transalpino ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Anche oggi abbiamo faticato. Siamo riusciti a conquistare il quinto tempo in Q2 e questo penso che sia positivo. Il passo non è male, ma il feeling non è dei migliori. La gomma degrada molto velocemente. Al momento la mescola più dura è l’opzione più indicata per la gara. Ho un buon ritmo con questa gomma. Il warm-up di domani sarà molto importante per prendere la decisione giusta. Il grip non è dei migliori. Penso che possiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020)commenta le qualifiche del Gran Premio del Portogallo, ultimo atto della2020. Il francese di casa Yamaha ha completato al quinto posto il turno odierno con un ritardo di 307 millesimi dalla pole-position dal portoghese Miguel Oliveira (KTM). Il transalpino ha affermato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Anche oggi abbiamo faticato. Siamo riusciti a conquistare il quinto tempo in Q2 e questo penso che sia positivo. Il passo non è male, ma il feeling non è dei migliori. Lavelocemente. Al momento la mescola più dura è l’opzione più indicata per la gara. Ho un buon ritmo con questa. Il warm-up di domani saràimportante per prendere la decisione giusta. Il grip non è dei migliori. Penso che possiamo ...

