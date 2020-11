Moto3, risultati qualifiche GP Portogallo 2020: Raul Fernandez in pole, Ogura quinto precede Arenas, disastro Arbolino 27°! (Di sabato 21 novembre 2020) Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) si conferma un fuoriclasse del time attack e centra la pole position anche del Gran Premio del Portogallo, quindicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale Moto3 2020. Le qualifiche odierne sono state un primo passo importante in visto della corsa che scatterà domani alle ore 12.00. Albert Arenas, leader della classifica generale, scatterà in sesta posizione, subito alle spalle del rivale numero uno, il nipponico Ai Ogura, Sabato disastroso, invece, per Tony Arbolino (Honda Snipers) che dovrà partire addirittura dalla ventisettesima posizione, dopo il tredicesimo tempo nella Q1, per colpa di diversi errori pesanti che lo hanno tenuto ben lontano dalla qualificazione. ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020)(Red Bull KTM Ajo) si conferma un fuoriclasse del time attack e centra laposition anche del Gran Premio del, quindicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale. Leodierne sono state un primo passo importante in visto della corsa che scatterà domani alle ore 12.00. Albert, leader della classifica generale, scatterà in sesta posizione, subito alle spalle del rivale numero uno, il nipponico Ai, Sabatoso, invece, per Tony(Honda Snipers) che dovrà partire addirittura dalla ventisettesima posizione, dopo il tredicesimo tempo nella Q1, per colpa di diversi errori pesanti che lo hanno tenuto ben lontano dalla qualificazione. ...

