Moto2, GP Portogallo 2020: Portimao si prepara per un gran finale da cuori forti, Marini e Lowes all’attacco di Bastianini (Di sabato 21 novembre 2020) Le qualifiche disputate oggi sul tracciato di Portimao (davvero molto apprezzato da tutti i piloti per la sua varietà e spettacolarità) ci hanno già detto qualcosa di importante riguardo il gran Premio del Portogallo, quindicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2020. Non ci hanno svelato chi vincerà la gara e chi, invece, potrà festeggiare il titolo iridato della classe mediana, ovviamente, ma due aspetti non di poco conto sono stati sottolineati: l’equilibrio sarà davvero totale nella corsa che prenderà il via alle ore 13.20 italiane e, non ultimo, i candidati all’alloro finale, sono prontissimi per la battaglia. Prima di partire con l’analisi di quel che è successo oggi, e potrebbe accadere domani sulla pista dell’Algarve, andiamo a ripercorrere la graduatoria generale ... Leggi su oasport (Di sabato 21 novembre 2020) Le qualifiche disputate oggi sul tracciato di(davvero molto apprezzato da tutti i piloti per la sua varietà e spettacolarità) ci hanno già detto qualcosa di importante riguardo ilPremio del, quindicesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale. Non ci hanno svelato chi vincerà la gara e chi, invece, potrà festeggiare il titolo iridato della classe mediana, ovviamente, ma due aspetti non di poco conto sono stati sottolineati: l’equilibrio sarà davvero totale nella corsa che prenderà il via alle ore 13.20 italiane e, non ultimo, i candidati all’alloro, sono prontissimi per la battaglia. Prima di partire con l’analisi di quel che è successo oggi, e potrebbe accadere domani sulla pista dell’Algarve, andiamo a ripercorrere la graduatoria generale ...

