Morra escluso da Titolo V: esplode il caso politico (Di sabato 21 novembre 2020) Mentre la maggioranza invoca l'intervento della commissione di Vigilanza Rai, l'opposizione chiede le dimissioni di Morra e diserta l'antimafia L'esclusione di Nicola Morra dal panel di opinionisti della trasmissione Titolo V, in onda ieri sera su Rai Tre, diventa un caso politico: la maggioranza di Governo è compatta nel condannare le esecrabili dichiarazioni del Presidente della Commissione Antimafia sulla defunta governatrice Jole Santelli, ma parimenti definisce la decisione del servizio pubblico come un grave attacco alla vita democratica del Paese, per il quale da più parti si chiede l'intervento della Commissione di Vigilanza. Compatta, ma nel chiedere le dimissioni di Morra da Presidente della Commissione Antimafia, l'opposizione: in particolare, Lega e Fratelli d'Italia hanno ...

