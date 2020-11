Morra crocifisso da destra e sinistra Sul forzista arrestato solo silenzi Bufera dopo le parole sull’ex governatrice Santelli Chieste da più parti le dimissioni | ma lui non ci pensa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 21 novembre 2020) Intervenendo su Radio Capital relativamente all’arresto del presidente del consiglio regionale della Calabria, l’azzurro Domenico Tallini, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, il presidente della commissione parlamentare antimafia, il pentastellato Nicola, ha sollevato un vespaio di polemiche. Ha fatto riferimento alla malattia dellaJole, deceduta un mese fa, e si è attirato le critiche di tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione. Le scuse ieri dell’esponente M5S non sono bastate neppure al Movimento. Con la conseguenza che un’inchiesta in cui è stata messa per l’ennesima volta in luce la piaga di un territorio devastato da rapporti opachi tra pezzi di politica e criminalità è finita completamente nel dimenticatoio, per la gioia ...