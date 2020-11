Morra chi? Ecco il Fatto quotidiano di oggi, notate nulla di strano? Siamo alla censura (Di sabato 21 novembre 2020) Morra chi? Al Fatto quotidiano superano loro stessi. Il giornale diretto da Marco Travaglio, il foglio più grillino d'Italia, ignora il caso del senatore pentastellato Nicola Morra, che ha insultato Jole Santelli, governatrice della Calabria malata di cancro e morta un mese fa. "Era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c'era un abisso - pontificava a Radio Capital -. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev'essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso". Parole gravissime stigmatizzate da (quasi) tutto l'arco costituzionale: il centrodestra ha chiesto le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020)? Alsuperano loro stessi. Il giornale diretto da Marco Travaglio, il foglio più grillino d'Italia, ignora il caso del senatore pentastellato Nicola, che ha insultato Jole Santelli, governatrice della Calabria malata di cancro e morta un mese fa. "Era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse una grave malata oncologica. Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c'era un abisso - pontificava a Radio Capital -. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev'essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso". Parole gravissime stigmatizzate da (quasi) tutto l'arco costituzionale: il centrodestra haesto le ...

carlaruocco1 : La mia piena solidarietà a @NicolaMorra63 , l'attacco strumentale e trasversale che sta subendo, in questo momento… - ricpuglisi : Abbiamo scoperto oggi che non esiste il diritto di essere eletto per chi è malato di cancro, e che è fortemente sco… - davidefaraone : Il rispetto per chi non c’è più distingue gli uomini dalle bestie. Le parole di Morra sulla compianta Jole Santelli… - Rokketto1 : RT @deboramau: #Morra ha ragione l'elettorato è responsabile delle persone che elegge. Finalmente qualcuno che dice la verità che è sempre… - RussoMu : RT @deboramau: #Morra ha ragione l'elettorato è responsabile delle persone che elegge. Finalmente qualcuno che dice la verità che è sempre… -