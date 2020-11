Morra, attacco durissimo alla Rai: «Mi hanno delegittimato». La risposta dell’azienda: «Non vogliamo alimentare polemiche» (Di sabato 21 novembre 2020) «Dimettermi da presidente della Commissione Antimafia? Piacerebbe a tanti. Ma io credo che quello che è accaduto ieri sia un episodio all’interno di una strategia di delegittimazione: Cosa Nostra ci insegna che quando si è scomodi, bisogna infangare e delegittimare». Nicola Morra va all’attacco della Rai, e lo fa con parole durissime, dopo che ieri la trasmissione Titolo V su Raitre ha rifiutato di ospitarlo in seguito alle sue parole su Jole Santelli («I calabresi sapevano di aver votato una grave malata oncologica e ognuno ha la classe dirigente che sceglie»). Il presidente della Commissione Antimafia oggi, ospite di Omnibus su La7, ha commentato: «Mi hanno escluso all’ultimo, mentre mi stavano microfonando: il sevizio pubblico può tranquillamente intervistare il figlio di Totò Riina e Salvatore Buzzi, ma il presidente della ... Leggi su open.online (Di sabato 21 novembre 2020) «Dimettermi da presidente della Commissione Antimafia? Piacerebbe a tanti. Ma io credo che quello che è accaduto ieri sia un episodio all’interno di una strategia di delegittimazione: Cosa Nostra ci insegna che quando si è scomodi, bisogna infangare e delegittimare». Nicolava all’della Rai, e lo fa con parole durissime, dopo che ieri la trasmissione Titolo V su Raitre ha rifiutato di ospitarlo in seguito alle sue parole su Jole Santelli («I calabresi sapevano di aver votato una grave malata oncologica e ognuno ha la classe dirigente che sceglie»). Il presidente della Commissione Antimafia oggi, ospite di Omnibus su La7, ha commentato: «Miescluso all’ultimo, mentre mi stavano microfonando: il sevizio pubblico può tranquillamente intervistare il figlio di Totò Riina e Salvatore Buzzi, ma il presidente della ...

