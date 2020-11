Ministro Speranza: “Rt in calo ma segnali insufficienti, niente liberi tutti” (Di sabato 21 novembre 2020) “I primi segnali in controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora del tutto insufficienti“. Lo ha precisato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a Farmacistapiù. “La pressione sui sevizi sanitari è fortissima. Rt sta calando ma dovrà ancora scendere strutturalmente sotto l’1. Sola allora vedremo risultati più significativi – ha spiegato il Ministro -. Dovremo ancora resistere per una fase significativa. Guai a interpretare questi primi segnali come ad un liberi tutti“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) “I primiin controtendenza dopo le settimane di crescita vertiginosa del contagio si vedono, ma sono ancora del tutto“. Lo ha precisato ildella Salute, Roberto, intervenendo a Farmacistapiù. “La pressione sui sevizi sanitari è fortissima. Rt sta calando ma dovrà ancora scendere strutturalmente sotto l’1. Sola allora vedremo risultati più significativi – ha spiegato il-. Dovremo ancora resistere per una fase significativa. Guai a interpretare questi primicome ad untutti“. SportFace.

