Milan, Bonera avverte: “Contro il Napoli non sarà un match decisivo” (Di sabato 21 novembre 2020) Il Milan si affida a Daniele Bonera. L'ex difensore sarà il sostituto del tecnico Stefano Pioli, bloccato a casa dal Coronavirus. L'allenatore ad interim dei rossoneri ha spiegato in conferenza stampa le sue sensazioni alla vigilia di un match delicato come quello contro il Napoli: "Sono molto felice di ritrovare Rino e di tornare in quello stadio, vincemmo una partita difficile e poi sappiamo tutti come è andata a finire… Quella di domani non sarà decisiva, manca davvero ancora troppo: è un piccolo tassello e io credo molto nella responsabilità dei giocatori. La partita è apertissima e incideranno tante variabili, ma noi andremo a Napoli per imporci, su questo non ci sono dubbi. Convivo con la pressione da quando ho esordito in Serie A a 18 anni. I ragazzi devono fare ... Leggi su itasportpress (Di sabato 21 novembre 2020) Ilsi affida a Daniele. L'ex difensoreil sostituto del tecnico Stefano Pioli, bloccato a casa dal Coronavirus. L'allenatore ad interim dei rossoneri ha spiegato in conferenza stampa le sue sensazioni alla vigilia di undelicato come quello contro il: "Sono molto felice di ritrovare Rino e di tornare in quello stadio, vincemmo una partita difficile e poi sappiamo tutti come è andata a finire… Quella di domani nondecisiva, manca davvero ancora troppo: è un piccolo tassello e io credo molto nella responsabilità dei giocatori. La partita è apertissima e incideranno tante variabili, ma noi andremo aper imporci, su questo non ci sono dubbi. Convivo con la pressione da quando ho esordito in Serie A a 18 anni. I ragazzi devono fare ...

ItaSportPress : Milan, Bonera avverte: 'Contro il Napoli non sarà un match decisivo' - - A_Tutto_Milan : ???| Le parole di #Bonera in vista di #NapoliMilan - PianetaMilan : #NapoliMilan, #Bonera in conferenza stampa: 'Io come #Evani? Vinciamo la prima, poi vediamo' - Atrue22 : RT @statutos__: dal 2020 volevo solo normalità, adesso mi ritrovo in mezzo ad una pandemia globale con Bonera allenatore del milan, e manca… - MondoNapoli : Napoli-Milan, Bonera alla vigilia: 'La mia squadra sa come fare risultato. Pioli è con noi' -… -