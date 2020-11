Milan | Antonini | «La presenza di Ibrahimovic aiuterà Bonera»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 21 novembre 2020) Lucaha parlato dell’esordio sulla panchina deldi DanieleLuca, ex difensore del, in una intervista a Sky Sport ha parlato dell’esordio sulla panchina rossonera di Danielecontro il Napoli. «vive i giocatori tutta la settimane e Pioli gli sta dando grande fiducia. I giocatori sono professionisti, anche se non c’è l’allenatore devono dare il massimo. Nella testa dei giocatori quella di Pioli è un’assenza che non peserà. Ladi Ibra, che ha giocato con, può dare maggiore tranquillità e serenità ai rossoneri». Leggi su Calcionews24.com