Michael J Fox | dopo Ritorno al Futuro | ero così famoso che i fan mi spiavano dai cespugli

Leggi su movieplayer

(Di sabato 21 novembre 2020) In una recente intervista,J. Fox racconta come ai tempi dialabbia vissuto l'esperienza di essere stato uno degli attori più famosi dei suoi anni.J. Fox ha raccontato come sia stato essere uno degli attori più famosi degli anni '80, a soli ventiquattro anni. Infatti conalla sua popolarità arrivò a un punto tale che i fan escogitavano strani modi per spiarlo. In una recente intervista per This morning, la celebrità dialha raccontato di come si sia sentito ad essere una starfamosa e anchegiovane. "In quel periodo in cui è uscito il primoal, stavo ancora lavorando per una serie tv chiamata Casa ...