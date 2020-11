Meteo weekend burrascoso e freddo. Maltempo al Sud, fino a forti nubifragi (Di sabato 21 novembre 2020) Lo scenario Meteo è ancora segnato dalla perturbazione fredda che, tuffandosi sul Mediterraneo, ha creato un autentico scompiglio. Il vortice ciclonico, che si è approfondito sul Tirreno, è sprofondato verso sud e punta l’area fra il Canale di Sicilia e la Tunisia. weekend ancora turbolento sulle regioni del Sud ed IsoleIl Maltempo si concentra verso il Sud e le due Isole Maggiori, con ultimi effetti anche sull’Abruzzo. Il flusso freddo, risucchiato dal vortice, ha riportato la neve in Appennino Centrale fin sotto i 1000 metri in alcune aree esposte del versante adriatico. Ora la neve sta cadendo anche in diverse aree appenniniche del Sud, con il sopraggiungere dell’aria più fredda dai Balcani. Si tratta del primo assaggio di clima invernale, dopo un novembre che era stato finora particolarmente mite ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 21 novembre 2020) Lo scenarioè ancora segnato dalla perturbazione fredda che, tuffandosi sul Mediterraneo, ha creato un autentico scompiglio. Il vortice ciclonico, che si è approfondito sul Tirreno, è sprofondato verso sud e punta l’area fra il Canale di Sicilia e la Tunisia.ancora turbolento sulle regioni del Sud ed IsoleIlsi concentra verso il Sud e le due Isole Maggiori, con ultimi effetti anche sull’Abruzzo. Il flusso, risucchiato dal vortice, ha riportato la neve in Appennino Centrale fin sotto i 1000 metri in alcune aree esposte del versante adriatico. Ora la neve sta cadendo anche in diverse aree appenniniche del Sud, con il sopraggiungere dell’aria più fredda dai Balcani. Si tratta del primo assaggio di clima invernale, dopo un novembre che era statora particolarmente mite ...

infoitinterno : Allerta Meteo, pesantissimo avviso della Protezione Civile per il weekend al Sud: allarme rosso in Calabria, giallo… - infoitinterno : Allerta meteo per vento forte a Pisa: le previsioni per il weekend - infoitinterno : Weekend col ciclone: diramata l'allerta meteo su mezza Italia, massima attenzione in Calabria - infoitinterno : Meteo Modena: variabile venerdì, discreto nel weekend - remeteo : #METEO #WEEKEND: cieli limpidi e stellati questa sera sulla #pianura! ? (webcam Borzano e Bagnolo) Domani e… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo weekend Meteo: WEEKEND, SFURIATA INVERNALE sull'ITALIA! TEMPERATURE giù di 15°C, GELATE e NEVICATE tra Sabato e Domenica iLMeteo.it Maltempo in Campania: allerta meteo arancione da oggi

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 9 di domani mattina, venerdì 20 novembre, fino alle ...

Meteo Modena: variabile venerdì, discreto nel weekend

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverrann ...

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 9 di domani mattina, venerdì 20 novembre, fino alle ...I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverrann ...