Meteo Toscana, prorogata allerta gialla per vento fino alle 24, domani 22 cala intensità (Di sabato 21 novembre 2020) La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi tutta la regione, ad eccezione di alcune aree nella Toscana settentrionale. Il tempo sarà stabile e soleggiato Leggi su firenzepost (Di sabato 21 novembre 2020) La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi tutta la regione, ad eccezione di alcune aree nellasettentrionale. Il tempo sarà stabile e soleggiato

FirenzePost : Meteo Toscana, prorogata allerta gialla per vento fino alle 24, domani 22 cala intensità - GrossetoNotizie : Vento: allerta meteo di codice giallo prorogata fino alla mezzanotte - zazoomblog : Allerta Meteo Toscana: codice giallo per vento prorogato fino a mezzanotte - #Allerta #Meteo #Toscana: #codice - DANI56 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana oggi ancora vento e afflusso di aria piuttosto fredda. Domani sole e venti in attenuazione nel corso della… - bonagjergji1 : RT @flash_meteo: #meteo #toscana oggi ancora vento e afflusso di aria piuttosto fredda. Domani sole e venti in attenuazione nel corso della… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Toscana Meteo Toscana, dal vento alle gelate 055firenze Vento, codice giallo prorogato fino alla mezzanotte

Prorogato fino alle ore 24 di oggi l'allerta di 'codice giallo' per vento attualmente in corso. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi ...

Ambiente, Raccolta differenziata: i dati per Grosseto si confermano in forte crescita

Sindaco, Vivarelli Colonna e assessore, Petrucci: "Gli ultimi dati rappresentano un segnale incoraggiante. Siamo decisamente sulla strada giusta che presto ci permetterà di allinearci agli obiettivi d ...

Prorogato fino alle ore 24 di oggi l'allerta di 'codice giallo' per vento attualmente in corso. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale comunica che la criticità riguarderà quasi ...Sindaco, Vivarelli Colonna e assessore, Petrucci: "Gli ultimi dati rappresentano un segnale incoraggiante. Siamo decisamente sulla strada giusta che presto ci permetterà di allinearci agli obiettivi d ...