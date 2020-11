Meteo, il ciclone Mediterraneo si abbatte sull’Italia: piogge e venti forti (Di sabato 21 novembre 2020) Continua la fase di maltempo sulla penisola italiana. Il Meteo, oggi sarà influenzato dal ciclone Mediterraneo che farà calare le temperature. Sarà un sabato gelido sulla penisola, infatti, il Meteo sarà influenzato dal ciclone Mediterraneo, pronto a portrare un evidente calo termico, ma non solo. Infatti l’intenso maltempo porterù piogge, nubifragi e addirittura fenomeni alluvionali. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 21 novembre 2020) Continua la fase di maltempo sulla penisola italiana. Il, oggi sarà influenzato dalche farà calare le temperature. Sarà un sabato gelido sulla penisola, infatti, ilsarà influenzato dal, pronto a portrare un evidente calo termico, ma non solo. Infatti l’intenso maltempo porterù, nubifragi e addirittura fenomeni alluvionali. L'articolo proviene da Inews.it.

ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #Diretta: #Maltempo in atto su alcune zone del #Centro-Sud. Sarà un #Sabato da lupi - infoitinterno : Weekend col ciclone: diramata l'allerta meteo su mezza Italia, massima attenzione in Calabria - infoitinterno : Previsioni meteo: sabato di maltempo. Arriva il ciclone gelido - infoitinterno : METEO: da sabato 21 arriva ciclone gelido al Nord, tanta pioggia al Sud - - InMeteo : Allerta meteo, ciclone in formazione al sud: rischio alluvioni sull’arco ionico -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo ciclone Meteo CRONACA DIRETTA: CICLONE MEDITERRANEO in FORMAZIONE, il PEGGIO nelle PROSSIME ORE con rischio di NUBIFRAGI iLMeteo.it Meteo CRONACA DIRETTA: CICLONE in azione con NUBIFRAGI e VENTO forte. L'EVOLUZIONE per le PROSSIME ORE

Prossime ore ancora a rischio maltempo con forti nubifragiUn ciclone alimentato da aria molto fredda in movimento verso le Sicilia e le coste tunisine, sta provocando un'intensa fase di maltempo con v ...

Previsioni meteo: sabato di maltempo. Arriva il ciclone gelido

Temperature in calo: non più di 8-9° a Milano e Torino.Tempo prevalentemente soleggiato, ma in un contesto freddo e ventoso. Il team de iLMeteo.it avverte che sabato la persistente presenza di un cicl ...

Prossime ore ancora a rischio maltempo con forti nubifragiUn ciclone alimentato da aria molto fredda in movimento verso le Sicilia e le coste tunisine, sta provocando un'intensa fase di maltempo con v ...Temperature in calo: non più di 8-9° a Milano e Torino.Tempo prevalentemente soleggiato, ma in un contesto freddo e ventoso. Il team de iLMeteo.it avverte che sabato la persistente presenza di un cicl ...