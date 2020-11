METEO 7 Giorni. Insiste il CICLONE al Sud, bel tempo sul resto d’Italia (Di sabato 21 novembre 2020) METEO SINO AL 27 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Lo scenario METEO sull’Italia è caratterizzato dalle conseguenze della perturbazione fredda che, tuffandosi sul Mediterraneo, ha creato un autentico scompiglio. Il vortice ciclonico, che si è approfondito sul Tirreno, è sprofondato verso sud e punta l’area fra il Canale di Sicilia e la Tunisia. Ora la depressione tende a rimanere stazionaria, favorendo violento maltempo sulla fascia ionica. Il freddo è l’altro elemento di spicco in questa fase, con la depressione mediterranea che continua a richiamare correnti dai Balcani. L’aria fredda contribuirà a mantenere ancora attivo il vortice depressionario. Precipitazioni temporalesche localmente forti tenderanno ad Insistere per buona parte del weekend ancora in alcune aree del Sud e della Sicilia. Il ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 21 novembre 2020)SINO AL 27 NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Lo scenariosull’Italia è caratterizzato dalle conseguenze della perturbazione fredda che, tuffandosi sul Mediterraneo, ha creato un autentico scompiglio. Il vortice ciclonico, che si è approfondito sul Tirreno, è sprofondato verso sud e punta l’area fra il Canale di Sicilia e la Tunisia. Ora la depressione tende a rimanere stazionaria, favorendo violento malsulla fascia ionica. Il freddo è l’altro elemento di spicco in questa fase, con la depressione mediterranea che continua a richiamare correnti dai Balcani. L’aria fredda contribuirà a mantenere ancora attivo il vortice depressionario. Precipitazioniralesche localmente forti tenderanno adre per buona parte del weekend ancora in alcune aree del Sud e della Sicilia. Il ...

onedxpinks : sono giorni difficilissimi per la mia città tra zona rossa, allerta meteo rossa, diluvia da due giorni, ci sono 2 m… - CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - Il #MALTEMPO ha colpito la città nella notte, poi miglioramento: ecco le previsioni dei prossimi g… - ivanonatalini68 : RT @crotone24news: Maltempo per altri due giorni: si rischia la madre di tutte le bombe d'acqua: La situazione meteo tende al peggioramento… - giu_alessi : RT @crotone24news: Maltempo per altri due giorni: si rischia la madre di tutte le bombe d'acqua: La situazione meteo tende al peggioramento… - crotone24news : Maltempo per altri due giorni: si rischia la madre di tutte le bombe d'acqua: La situazione meteo tende al peggiora… -

Forte instabilità sul versante jonico, migliora al centro-nord Lo scivolamento di un minimo depressionario che nella giornata di ieri si era originato nel Medio Tirreno verso ?

I segnali c’erano, da giorni. Nelle ultime ore, però, qualche centro di calcolo internazionale si è lanciato non controllando il paracadute. Il rischio potrebbe essere calcolato, oppure no, lo vedremo ...

Forte instabilità sul versante jonico, migliora al centro-nord Lo scivolamento di un minimo depressionario che nella giornata di ieri si era originato nel Medio Tirreno verso